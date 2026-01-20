Revelan rastro que dejaron sospechosos tras homicidio de una mujer en barrio Cuba

Dos hombres dejaron el rastro de los movimientos que realizaron antes y después del homicidio de una mujer de apellido Duncan, de 30 años, quien fue atacada de múltiples balazos en barrio Cuba, San José.

Los agentes de la Sección de Homicidios del OIJ dieron a conocer un video en el que se ve a los sospechosos.

El conductor es un sujeto de contextura gruesa, de 1,70 m a 1,75 m de estatura aproximadamente; vestía camiseta negra con mangas blancas y un estampado blanco en la parte frontal, short negro y tenis naranja con blanco, y utilizaba casco negro.

Buscados por matar a mujer en barrio Cuba

Mientras que el acompañante es de contextura delgada; vestía sudadera, jeans y tenis negros con blanco, y utilizaba casco negro.

Las autoridades le piden ayuda a la ciudadanía para identificar a los hombres, pues son sospechosos de homicidio.

La motocicleta en la que andaban es blanca, estilo DT, con aros negros.

Duncan murió el lunes 29 de setiembre del 2025, a las 8:55 p. m., cuando en apariencia los sospechosos que iban en una motocicleta se acercaron a ella y le dispararon en reiteradas ocasiones, ocasionándole la muerte.

Si usted los reconoce, puede llamar a la línea 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.