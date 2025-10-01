Mujer de 30 años acribillada en Barrio Cuba fue atacada por pistoleros en moto y carro

El violento crimen contra una mujer de 30 años en Barrio Cuba, San José, fue cometido por pistoleros que llegaron en un carro y en una moto.

Este martes el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó a la víctima como de apellido Duncan.

Las autoridades judiciales investigan el crimen de una mujer en Barrio Cuba. Foto ilustrativa (Rafael Pacheco Granados)

El asesinato ocurrió a las 8:55 de la noche del lunes en El Pochote.

“La mujer estaba en vía pública y desde una moto y un carro le dispararon en varias ocasiones”, detalló el OIJ.

LEA MÁS: Cinco días sin descanso: así sigue la búsqueda del pequeño Leandro en alcantarilla de Goicoechea

La mujer recibió varias heridas de bala en la cabeza cuando la Cruz Roja llegó al sitio, confirmó que ya se encontraba fallecida.

LEA MÁS: ¿Por qué biológo mexicano atacado por tiburón no fue trasladado en helicóptero? Esto dice experto

Los agentes recogieron en la escena varios casquillos que serán analizados en los laboratorios forenses.

LEA MÁS: Asesinan a mujer de 30 años de balazo en la cabeza en barrio Cuba

El caso permanece en investigación para determinar las causas del asesinato.