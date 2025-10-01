Cinco días sin descanso: así sigue la búsqueda del pequeño Leandro en alcantarilla de Goicoechea

Los cruzrojistas seguirán buscando. Foto: Albert Marín (Albert Marin/Seguimiento caso de niño arrastrado por el agua en Purral, Guadalupe.)

Desde hace cinco días los cruzrojistas buscan al niño Leandro Mangas, de cinco años, quien cayó en una alcantarilla en Purral de Goicoechea. La Benemérita informó este martes que mañana retomarán las labores de búsqueda pese a las dificultades.

Alejandro Molina, coordinador operativo nacional de la Cruz Roja, explicó que más de 160 socorristas han participado en la búsqueda.

Leandro Jared Mangas Mangas, de 5 años, niño desaparecido al caer en alcantarilla. Foto: Cortesía para La Teja (Cortesía para La Teja/Cortesía para La Teja)

“Se han distribuido en puntos estratégicos para la búsqueda, la cual ha tenido dificultades técnicas por las características de los ríos capitalinos. Para el día de mañana, la Cruz Roja reiniciará la búsqueda en los sectores ya establecidos para lograr buscar y completar los objetivos propuestos de esta búsqueda”, dijo Molina.

La desgracia ocurrió el viernes pasado. Foto: Albert Marín (Albert Marin/Seguimiento caso de niño arrastrado por el agua en Purral, Guadalupe.)

“Esperamos tener resultados positivos, a pesar de las dificultades que han representado la crecida constante de los ríos, las lluvias y otros factores muy complejos para este operativo”, añadió.

Los socorristas anhelan poder devolver a la familia de Leandro un poco de paz al poder darle el último adiós.