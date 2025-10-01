Sucesos

Cinco días sin descanso: así sigue la búsqueda del pequeño Leandro en alcantarilla de Goicoechea

Esperanza y dolor: cinco días sin rastro del niño que cayó a una alcantarilla en Goicoechea

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto
30 de setiembre del 2025. Purral de Guadalupe. 09:00 hrs. Seguimiento al caso del niño Leandro Mangas (5) quién fue arrastrado el pasado viernes 26 de setiembre por una corriente de agua que lo hizo caer en una alcantarilla cuando regresaba con su madre y hermanos del albergue infantil Los Pollitos ubicado a poco mas de 100 metros de su vivienda. En la foto: Funcionarias de la CCSS visitaron a la madre de Leandro. Foto: Albert Marín
Los cruzrojistas seguirán buscando. Foto: Albert Marín (Albert Marin/Seguimiento caso de niño arrastrado por el agua en Purral, Guadalupe.)

Desde hace cinco días los cruzrojistas buscan al niño Leandro Mangas, de cinco años, quien cayó en una alcantarilla en Purral de Goicoechea. La Benemérita informó este martes que mañana retomarán las labores de búsqueda pese a las dificultades.

Alejandro Molina, coordinador operativo nacional de la Cruz Roja, explicó que más de 160 socorristas han participado en la búsqueda.

Leandro Jared Mangas Mangas, de 5 años, niño desaparecido al caer en alcantarilla. Foto: Cortesía para La Teja
Leandro Jared Mangas Mangas, de 5 años, niño desaparecido al caer en alcantarilla. Foto: Cortesía para La Teja (Cortesía para La Teja/Cortesía para La Teja)

“Se han distribuido en puntos estratégicos para la búsqueda, la cual ha tenido dificultades técnicas por las características de los ríos capitalinos. Para el día de mañana, la Cruz Roja reiniciará la búsqueda en los sectores ya establecidos para lograr buscar y completar los objetivos propuestos de esta búsqueda”, dijo Molina.

LEA MÁS: Matrimonio impidió que tragedia de Leandro Mangas, niño que cayó en alcantarilla, fuera doble

30 de setiembre del 2025. Purral de Guadalupe. 09:00 hrs. Seguimiento al caso del niño Leandro Mangas (5) quién fue arrastrado el pasado viernes 26 de setiembre por una corriente de agua que lo hizo caer en una alcantarilla cuando regresaba con su madre y hermanos del albergue infantil Los Pollitos ubicado a poco mas de 100 metros de su vivienda. En la foto: Funcionarias de la CCSS visitaron a la madre de Leandro. Foto: Albert Marín
La desgracia ocurrió el viernes pasado. Foto: Albert Marín (Albert Marin/Seguimiento caso de niño arrastrado por el agua en Purral, Guadalupe.)

“Esperamos tener resultados positivos, a pesar de las dificultades que han representado la crecida constante de los ríos, las lluvias y otros factores muy complejos para este operativo”, añadió.

LEA MÁS: Kevin Kirby lleva dos días desaparecido; investigan supuesto hallazgo de su carro

Los socorristas anhelan poder devolver a la familia de Leandro un poco de paz al poder darle el último adiós.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
niño alcantarillaleandro mangaspurralbúsqueda niño alcantarillaalcantarilla purralcruz roja
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.