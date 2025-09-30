Kevin Kirby lleva dos días desaparecido; investigan supuesto hallazgo de su carro

Kevin Kirby desapareció en Sabanilla desde el domingo. (Tomado de Facebook,. /Tomado de Facebook)

Una familia vive una gran angustia luego de que Kevin Kirby, de 27 años, está desaparecido desde la tarde del domingo 28 de setiembre.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó a La Teja que ellos recibieron la denuncia por parte de los familiares, y que realizan las diligencias necesarias para tratar de encontrar al muchacho.

La última vez que vieron a Kevin fue en los alrededores de Sabanilla de Montes de Oca; además, a las 5:30 de la tarde del domingo dejó de contestar su celular.

El joven vestía una camisa negra, pantaloneta, gorra y tenis blancos.

Cuando desapareció, Kevin andaba en su carro un pick-up Ford de color gris; sin embargo, este martes fue encontrado un vehículo con esas características abandonado en Turrucares de Alajuela.

El OIJ se llevó el auto para la Medicatura Forense para realizar una inspección y tratar de determinar qué ocurrió con el joven.

En redes sociales, muchas personas han compartido la foto e información de que el muchacho está desaparecido.

Kevin Kirby iba en su carro, el OIJ investiga el hallazgo del vehículo (Tomado de Facebook /Tomado de Facebook.)

Si usted sabe algo, llame de inmediato al 800-8000645.