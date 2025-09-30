Asesinan a mujer de 30 años de balazo en la cabeza en barrio Cuba

El crimen ocurrió en El Pochote, en barrio Cuba. foto Archivo.

Uno de los barrios más conocidos de San José fue escenario de un atroz crimen la noche de este lunes, pues en ese lugar una muchacha fue asesinada de forma cruel.

El sangriento hecho fue confirmado a La Teja por la central de comunicaciones de la Cruz Roja, la cual indicó que el crimen se dio a eso de las 8:55 p.m. en barrio Cuba, específicamente, en El Pochote.

De acuerdo con la versión de las autoridades, desde ese sitio se alertó sobre una violenta balacera, en la que, al menos, una persona había resultado herida.

El comité local de Cruz Roja despachó una ambulancia al sitio y a su llegada los paramédicos encontraron a la mujer, la cual ya no presentaba signos vitales.

Según el reporte de la Benemérita, la mujer, cuya identidad se desconoce, recibió un disparo en la cabeza. Solo trascendió que la ahora fallecida tenía 30 años

En imágenes que circulan en redes sociales se observa que el cuerpo de la mujer quedó tendido sobre uno de los carriles de una carretera.

De momento, las autoridades no han dado a conocer cómo ocurrieron los hechos.