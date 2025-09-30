Esto dice conocido centro comercial sobre violenta riña ocurrida en sus instalaciones

Los encargados del Mall Multicentro en Desamparados se pronunciaron sobre la violenta riña ocurrida la tarde de este lunes en sus instalaciones, la cual dejó como saldo a una mujer y su hijo heridos.
El pronunciamiento lo hicieron por medio de un comunicado que publicaron en su perfil oficial de Facebook, en el cual confirmaron la versión que la Fuerza Pública dio a La Teja.
LEA MÁS: Policía revela el terrible motivo detrás de violenta riña en conocido centro comercial
“El día de hoy, lunes 29 de setiembre, a las 4:50 p.m., se presentó un altercado entre jóvenes ajenos a nuestro centro comercial, en el cual se vio involucrada un arma blanca. Como resultado, una mujer y un joven, ambos mayores de edad, sufrieron heridas leves y fueron atendidos de inmediato por el servicio de paramédicos privados, quienes, posteriormente, coordinaron su traslado a un centro médico”.
Desde el centro comercial indicaron desconocer los motivos que originaron la situación, pero destacaron que gracias a la rápida acción de la empresa de seguridad Securitas se controló el incidente en menos de cinco minutos.
LEA MÁS: Más de 50 estudiantes habrían protagonizado violenta riña dentro de conocido centro comercial
“La Fuerza Pública se hizo presente en el lugar y trasladó a dos personas detenidas a la delegación correspondiente”.
Finalmente, los encargados de Multicentro Desamparados aseguraron que siguen cumpliendo todos los protocolos para garantizar la seguridad de sus visitantes.
LEA MÁS: Chofer queda atrapado dentro de bus por inundaciones en San Ramón
Lamentamos lo sucedido y reiteramos nuestro firme compromiso con la seguridad y tranquilidad de todos nuestros visitantes, manteniendo protocolos de prevención y respuesta que garantizan un ambiente seguro en nuestras instalaciones.