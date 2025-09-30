Chofer queda atrapado dentro de bus por inundaciones en San Ramón

Un hombre se encuentra atrapado dentro del autobús que manejaba, debido a una importante inundación que se dio en San Ramón de Alajuela, a consecuencia de las fuertes lluvias de las últimas horas.
Esta es una de varias emergencias que están siendo atendidas por la Cruz Roja en este cantón alajuelense.
“La Cruz Roja Costarricense atiende múltiples incidentes en el cantón de San Ramón, producto de deslizamientos, derrumbes e inundaciones que afectan comunidades como Alfaro, San Rafael y Santiago”, indicó la Cruz Roja.
La Benemérita está movilizando ambulancias y vehículos operativos de rescate a varios puntos, donde se reportan personas atrapadas por las inundaciones.
“En algunos sectores se reportan personas atrapadas por las inundaciones, incluyendo un autobús, donde el conductor permanece dentro a la espera de ser auxiliado”.
Hasta el momento, los cuerpos de emergencia no han dado a conocer si ya han evacuado a personas afectadas.