Más de 50 estudiantes habrían protagonizado violenta riña dentro de conocido centro comercial

Los hechos ocurrieron dentro de Multicentro en Desamparados. Foto Facebook. (Facebook/Los hechos ocurrieron dentro de Multicentro en Desamparados. Foto Facebook.)

Un reconocido centro comercial en San José, en apariencia, fue escenario de una violenta riña, la cual, supuestamente, fue protagonizada por más de 50 estudiantes.

Ante una consulta de La Teja, la central de comunicaciones de la Cruz Roja informó que los presuntos hechos ocurrieron dentro del Mall Multicentro, en Desamparados.

De acuerdo con la Benemérita, el comité local fue alertado sobre una supuesta riña en la que, en apariencia, se habrían visto involucrados varios menores de edad, al parecer, estudiantes de colegio.

A su llegada al sitio, los paramédicos no atendieron a ninguna persona, pues indicaron que el caso ya había sido asumido por personal Emergencias Médicas, por lo que no contaban con información de cuántas personas resultaron afectadas.

De forma extraoficial, trascendió que, en apariencia, al menos dos personas habrían resultado heridas, supuestamente, con arma blanca, pero hasta este momento las autoridades no han brindado una versión oficial de los hechos.

En redes han trascendido varios videos en los que se observa el supuesto altercado.

Con referencia a una supuesta balacera en Desamparados, se descarta que hubiera heridos; todo se trató de una riña entre estudiantes dentro del Mall Multicentro, donde en apariencia un joven fue apuñalado y trasladado junto con su madre, por la Cruz Roja, en condición estable, a la Marcial Fallas.