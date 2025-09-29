Mujer recibe fuerte condena por no hacer nada ante el indignante crimen del que fue víctima su hija

La mujer nunca hizo nada por defender a su propio hijo. (tomazl/Getty Images)

Una niña vivió una verdadera pesadilla a manos de su padrastro, un hombre apellidado Sandoval, y lo que hace que el caso sea más indignante es el hecho de que su propia madre fue cómplice de ese infierno.

Los terribles actos de ambos no quedaron impunes, pues el Tribunal Penal de Turrialba dictó fuertes condenas contra ellos.

Sandoval fue declarado responsable de haber cometido un delito de abuso sexual agravado contra persona menor de edad y tres delitos de violación calificada en perjuicio de una menor de edad, por lo que fue condenado a 42 años de prisión.

En cuanto a la madre de la niña, esta fue sentenciada a 30 años de cárcel como responsable de dos delitos de violación calificada en perjuicio de menor de edad.

Los hechos por los que ambos fueron sentenciados ocurrieron entre los meses de marzo y abril del 2021, así como en agosto del 2021, y entre junio y julio del 2022.

“Presuntamente, el hombre cometió las violaciones y abusos en varias ocasiones y la madre de la menor tenía conocimiento de estos hechos”, indicó la Fiscalía.

A las personas imputadas se les detuvo tras una denuncia en el año 2023, se les impuso medidas cautelares, las cuales incumplieron y por esta razón se les impuso prisión preventiva, antes de la sentencia dictada por el Tribunal Penal de Turrialba.