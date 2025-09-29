Inundaciones afectan 31 cantones: Puntarenas es la provincia más golpeada

Las intensas lluvias del fin de semana provocaron 431 incidentes por inundaciones en todo el país, siendo Puntarenas la provincia más golpeada.

Puntarenas es la provincia más afectada por las lluvias (Bomberos de Costa Rica/Bomberos de Costa Rica)

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) también reporta la afectación en 30 cantones.

En total, 380 personas fueron trasladadas a albergues temporales, sin embargo, muchas ya han empezado a regresar a sus hogares conforme las condiciones mejoran. Este lunes se llevará a cabo la evaluación de daños y se mantendrá la alerta amarilla en todo el territorio nacional.

La CNE informó que se han entregado insumos y diarios a familias damnificadas, como ocurrió en Bajos del Tiribí en San Sebastián.

Entre las comunidades afectadas se encuentran:

Puntarenas: 30 viviendas con daños en sectores como Bello Horizonte, Pueblo Redondo, Chomes, Judas, Orocú, Sardinal y Acapulco.

Palmares: viviendas inundadas en Zaragoza.

Desamparados: desbordamientos de los ríos Tiribí y Montecarlo, con afectación en casas y se realizan trabajos de limpieza de alcantarillas y caminos.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) trabaja en la habilitación de carreteras que resultaron dañadas, principalmente las que comunican:

Puriscal con Parrita.

Monteverde con Sardinal.

Santa Eulalia de Atenas con el puente de Piedra en Grecia.

Las autoridades llaman a la población a mantenerse vigilante ante el aumento en el caudal de ríos y quebradas, ya que las fuertes lluvias continuarán durante la tarde de este lunes.