Motociclista muere trágicamente en choque contra tráiler en Cartago

Un motociclista de aproximadamente 40 años, falleció la madrugada de este lunes 29 de setiembre, al ser víctima de un choque contra un tráiler.

La Cruz Roja atendió la alerta desde las 4:28 a. m. en El Tejar de El Guarco, Cartago, sobre la carretera Interamericana sur, cerca de la zona franca de La Lima.

“Se atiende un hombre se confirma sin signos vitales en el lugar”, detallaron en la central de la Cruz Roja.

La víctima viajaba en moto y el tráiler lo habría golpeado, al parecer circulaban en el mismo sentido. Foto: Albert Marín/Ilustrativa (Albert Marín)

Las causas de esta tragedia están en investigación, tanto la moto como el tráiler circulaban en ambos sentidos.

El Ministerio de Obras Públicas y Transporte reportaba hasta el 5 de setiembre anterior 212 motociclistas fallecidos en accidentes en carretera, de ellos 196 han sido conductores.

