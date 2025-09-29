Sucesos

Motociclista muere trágicamente en choque contra tráiler en Cartago

La víctima viajaba en moto y el tráiler lo habría golpeado, al parecer circulaban en el mismo sentido

Por Alejandra Morales

Un motociclista de aproximadamente 40 años, falleció la madrugada de este lunes 29 de setiembre, al ser víctima de un choque contra un tráiler.

La Cruz Roja atendió la alerta desde las 4:28 a. m. en El Tejar de El Guarco, Cartago, sobre la carretera Interamericana sur, cerca de la zona franca de La Lima.

“Se atiende un hombre se confirma sin signos vitales en el lugar”, detallaron en la central de la Cruz Roja.

27/09/2018. Circunvalación sobre Fuente de la Hispanidad. Un motociclista muere al ser atropellado por un camión. El suceso ocurrió esta mañana en la circunvalación en San Pedro. El accidente provocó un gran embotellamiento vial. En la foto: Oficiales de tránsito se hicieron presentes en el sitio para controlar el flujo vehicular. Foto: Albert Marín.
La víctima viajaba en moto y el tráiler lo habría golpeado, al parecer circulaban en el mismo sentido. Foto: Albert Marín/Ilustrativa (Albert Marín)

Las causas de esta tragedia están en investigación, tanto la moto como el tráiler circulaban en ambos sentidos.

El Ministerio de Obras Públicas y Transporte reportaba hasta el 5 de setiembre anterior 212 motociclistas fallecidos en accidentes en carretera, de ellos 196 han sido conductores.

motociclista fallecido en CartagoEl Tejar de El Guarco, Cartago
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

