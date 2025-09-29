Austriaca asesinada junto con esposo en Quepos se dedicaba a traer vida a este mundo

Medios extranjeros reportan sobre doble homicidio en Quepos; esto recomienda el gobierno austriaco a sus ciudadanos (Canva/Canva)

Manuela Daxer, la austriaca de 57 años que fue asesinada y enterrada en Quepos junto con su esposo, el alemán Rüdiger Schickhaus, de 60 años, dedicó muchos de sus años a traer vida a este mundo.

Así lo reveló el medio austriaco Kronen Zeitung, el cual dio a conocer que Manuela dirigió una consulta de obstetricia en Heiligenkreuz, Austria.

“La pareja había reconstruido su vida en Burgenland (Austria) y construido una casa. Rüdiger era informático y podía trabajar desde casa en cualquier parte del mundo. Manuela dirigía una consulta de obstetricia en Heiligenkreuz, ofreciendo atención obstétrica móvil y cursos prenatales.

“‘Manuela ayudó a muchas personas a ver la luz. Ahora el destino la ha arrebatado brutalmente de sus vidas’, dicen muchos horrorizados”, indicó el medio austriaco.

En la nota publicada por ese medio también se destacó el impacto que ha causado la noticia sobre el horroroso crimen del que fueron víctimas los esposos.

Rüdiger Schickhaus utilizó las redes sociales para ofrecer la hermosa propiedad en la que vivía junto a su esposa Manuela Daxer. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

“‘Vivió con Rüdiger en Heiligenkreuz durante mucho tiempo. Lo que les sucedió en Costa Rica debió ser terrible y es un shock para todos en el distrito de Jennersdorf que los conocían bien’, dice un conocido local”, agregó el medio.

El atroz crimen, del cual se hace eco en Alemania y Austria, fue descubierto el lunes de la semana pasada, luego de que los agentes del OIJ recibieron la alerta de un asalto en una vivienda y fueron a atender el caso.

Los oficiales, al no encontrar nada, realizaron una inspección y vieron un montículo de tierra; uno de los perros indicó que ahí había restos humanos. Tras excavar, lograron encontrar los cuerpos de la pareja, ambos maniatados y con impactos de bala.

El doble homicidio se dio dos semanas después de que Rüdiger realizó varias publicaciones en redes sociales para vender la propiedad de 50.000 metros cuadrados, la cual ofrecían en $995.000, que en colones serían poco más de ¢493 millones.