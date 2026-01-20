Sucesos

Fuerte sismo que se originó debajo del Museo Nacional registró seis réplicas

La réplica de más fuertes tuvo una magnitud de 2,5

Por Adrián Galeano Calvo

El fuerte sismo que sacudió la Gran Área Metropolitana la tarde de este lunes registró seis réplicas de diversas intensidades.

Así lo informó Marino Protti, del Observatorio Sismológico y Vulcanológico de Costa Rica (Ovsicori).

“Como consecuencia del sismo presentado este lunes a las 5:07 p.m., se han venido presentando únicamente seis réplicas; la gran mayoría ocurrieron en los primeros minutos después del evento principal y la última registrada fue a las 9:01 p.m.”, detalló.

El fuerte sismo que alarmó a los vecinos de la Gran Área Metropolitana la tarde de este lunes 19 de enero ocurrió a las 5:06 p. m. y tuvo su epicentro en un punto histórico del centro de San José. Foto: Ovsicori
El fuerte sismo que alarmó a los vecinos de la Gran Área Metropolitana la tarde de este lunes 19 de enero ocurrió a las 5:06 p. m. y tuvo su epicentro en un punto histórico del centro de San José. Foto: Ovsicori

Según el experto, la réplica más fuerte se produjo pocos minutos después del sismo que puso a correr a más de uno en la capital, donde se sintió con más fuerza.

“Estas réplicas tuvieron magnitudes entre 1,1 y 2,5, la gran mayoría por debajo de 2, y esta de 2,5 ocurrió a las 5:38 p.m., y todas localizadas muy cerca de donde ocurrió el evento principal”.

El temblor ocurrió a las 5:07 p.m. del lunes, su epicentro se originó debajo del Museo Nacional, en San José, y tuvo una magnitud de 4,5.

Protti indicó que desde las 9 p.m. del lunes no se han presentado más réplicas, pero de igual forma mantendrán un monitoreo continuo.

