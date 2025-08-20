El río Grande de Térraba vuelve a ser escenario de otra tragedia

El río Grande de Térraba, en la zona sur del país, se convirtió en escenario de otra desgracia que mantiene en vilo a una familia.

Desde las 10:30 a. m. de este miércoles 20 de agosto, buzos de la Cruz Roja y rescatistas de la benemérita, buscan a un hombre de apellido Rojas, de 64 años, quien cayó al agua, luego de que el bote en el que viajaba se volcara.

La emergencia es atendida en la zona conocida como Lagarto, de Buenos Aires, zona sur.

De acuerdo con la versión de los afectados, Rojas junto con otro hombre viajaban en el bote, hecho muy común en estas comunidades que viven al otro lado del río, pero en determinado momento, la panga se volcó y es cuando perdieron de vista a Rojas.

Wagner Leiva, director nacional de respuesta de emergencias, señaló que se encuentran haciendo inmersiones en el río para tratar ubicar al señor.

“Nos mantendremos pendientes de todas las labores que sean necesarias para tratar de aliviar el dolor humano de esta familia”, señaló Leiva.

En este río han ocurrido otras fatalidades, como la caída de carros desde la carretera Interamericana sur; por ejemplo, el 15 de agosto del 2021 fallecieron los recién casados Mileidy Alpízar Venegas, de 28 años, y su esposo Marcel Gustavo Espinoza Morales, de 30 años.

También murieron los policías de Fuerza Pública, Jordy Cerdas Jiménez, César Navarro Vidal, de 45 años, y Johnny Rojas Hernández, la noche del 24 de octubre del 2022.

