El rol que habría desempeñado el supuesto yerno de la vicealcaldesa de Puntarenas en una banda narco

Las autoridades revelaron nuevos detalles sobre el papel que habría desempeñado el supuesto yerno de la vicealcaldesa de Puntarenas dentro de una organización dedicada al presunto narcotráfico.

La organización fue desarticulada mediante una serie de allanamientos ejecutados este miércoles 17 de junio.

De acuerdo con Stephen Madden, director de la Policía de Control de Drogas (PCD), el sospechoso de apellido Sánchez figura como uno de los principales líderes de la estructura criminal que operaba desde El Roble de Puntarenas.

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Autoridades sostienen que el sospechoso asumía funciones clave dentro de la estructura investigada. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Según la investigación, el hombre no solo tendría funciones de coordinación dentro de la organización, sino que además contaría con la supuesta colaboración de su pareja sentimental de apellidos Medrano Quesada, quien es hija de la vicealcaldesa.

Madden explicó que Quesada habría tenido un papel estratégico en la logística de las operaciones que realizaba el grupo.

“Dirigir junto con los colombianos lo que es el tema de la tripulación, del equipo de navegación y de mantenimiento para las embarcaciones, esta es la parte en la que él viene a asumir este rol y la pareja sentimental participa en algunas actividades junto a él”, manifestó el director de la PCD.

Las autoridades sostienen que estas funciones eran fundamentales para el funcionamiento de la organización, especialmente en lo relacionado con las embarcaciones utilizadas dentro de la supuesta operación criminal.

La investigación también alcanza a la vicealcaldesa de apellido Quesada, a quien también le allanaron la vivienda.

“Los allanamientos que se están realizando en el domicilio de la vicealcaldesa en Puntarenas son con el objetivo de buscar indicios que permitan relacionarlos a la investigación o descartarlos”, dijo Madden.

Los allanamientos realizados durante la madrugada contaron con la participación de la PCD, el OIJ y agencias internacionales, como parte de una investigación que busca determinar el alcance de la estructura y la participación de cada uno de los sospechosos.