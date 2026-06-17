Vicealcaldesa de Puntarenas y su hija son investigadas por delitos muy graves ligados con el narco

Una relación sentimental es parte de los elementos que analizan las autoridades dentro de una investigación por presunto narcotráfico que este miércoles provocó una serie de allanamientos y detenciones en distintos puntos del país.

De acuerdo con información brindada por Stephen Madden, director de la Policía de Control de Drogas (PCD), la hija de una vicealcaldesa de Puntarenas figura entre las personas investigadas y mantiene una relación sentimental con un hombre de apellido Sánchez, señalado por las autoridades como el supuesto sublíder de la organización criminal.

Según Madden, Sánchez fue detenido en el año 2015 por la Policía de Control de Drogas cuando, presuntamente, transportaba más de 300 kilos de cocaína.

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Autoridades investigan a familiares cercanos de una funcionaria municipal tras una serie de allanamientos. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“La hija (de la vicealcaldesa) se está investigando por narcotráfico, ella es pareja sentimental del sublíder de la organización de apellido Sánchez. Esta persona de apellido Sánchez fue detenida por parte de la Policía de Control de Drogas en el 2015 trasladando más de 300 kilos de cocaína”, manifestó Madden.

El jefe policial agregó que la participación que se investiga contra la mujer estaría relacionada con actividades que habría desarrollado junto a su pareja sentimental.

Las diligencias realizadas durante la madrugada de este miércoles contaron con la participación de la PCD, el OIJ y la DEA, como parte de una investigación contra una estructura sospechosa de actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

Además, Madden confirmó que la vicealcaldesa también está siendo investigada, aunque por un presunto caso de legitimación de capitales.

“El allanamiento que se está realizando por parte del OIJ es con la finalidad de buscar indicios que la relacionen con esta estructura criminal o que se tenga que descartar su participación”, señaló el director de la PCD.

Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan y que los allanamientos tienen como objetivo recopilar evidencia para determinar el grado de participación de cada una de las personas vinculadas al caso.