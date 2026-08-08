El secreto que escondían padre e hijo en un supermercado de Limón quedó al descubierto

Lo que aparentaba ser un supermercado más en Penhurst, en Valle de la Estrella en Limón, terminó convertido este viernes en el escenario de un importante decomiso.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) descubrieron en el establecimiento miles de municiones que, según la investigación, aparentemente eran comercializadas de manera ilegal.

El allanamiento permitió detener a dos hombres de nacionalidad asiática, de 51 y 27 años, ambos de apellido Zen, quienes resultaron ser padre e hijo.

Los dos figuran como sospechosos del delito de infracción a la Ley de Armas.

Los agentes allanaron un supermercado en que vendían municiones (Cortesía/Cortesía)

Según Vladimir Muñoz, subdirector del OIJ, la investigación comenzó en junio de este año, luego de que los agentes recibieran información confidencial del OIJ, en la que se alertaba sobre personas que, aparentemente, estarían vendiendo municiones para armas de fuego de manera ilegal.

Durante la intervención, los investigadores encontraron 3.456 municiones para armas de fuego de diferentes calibres.

Entre lo decomisado había municiones calibre .22, 9 milímetros, calibre 12 para escopeta, 6.35 y 7.65.

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Según explicó Muñoz, se trata de municiones cuya comercialización estaría prohibida en las condiciones investigadas.

Los agentes encontraron gran cantidad de municiones (Cortesía/Cortesía)

Pero las autoridades también encontraron un arma de fuego, la cual fue decomisada debido a que, aparentemente, no contaba con la documentación correspondiente.

Además, los agentes localizaron una grabadora y otros indicios de interés para la investigación, los cuales ahora serán analizados por los investigadores judiciales.

El operativo permitió sacar de circulación una importante cantidad de municiones que, de acuerdo con la investigación, presuntamente estaban siendo comercializadas de manera ilegal desde el establecimiento.

Tras su detención, los dos sospechosos fueron puestos a disposición del Ministerio Público.