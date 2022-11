El taxista Bruce Willis sigue viviendo un viacrucis tras 7 años de sobrevivir a atentado

Ricardo Corrales, conocido como Bruce Willis tico, vive un viacrucis desde hace 7 años, cuando quedó en medio de una balacera mientras trabajaba como taxista en San Francisco de Dos Ríos, San José.

Desde entonces ha tenido una vida de lucha, de tristezas y de dolores, los cuales le siguen pasando facturas de una deuda que nunca se buscó.

Lo más reciente que le ocurrió fue una caída el 1 de noviembre anterior, cuando se cayó en su casa y se le quebró el tobillo izquierdo.

La Teja conversó con él el viernes pasado y nos contó que estaba en su casa, en Tirrases de Curridabat, con un yeso puesto mientras esperaba que lo operaran.

Sin embargo, volvimos a hablar con él este lunes 7 de noviembre, para ver cómo seguía y dice que ya lo operaron.

La intervención fue a las 7 a. m. en el piso 6 del ala este del hospital Calderón Guardia, San José, donde estará internado, en un principio, por una semana.

“Me operaron, me lo quebré en tres partes, me pusieron pines, ahora sí que estoy listo, me golpeé el hombro malo (del brazo derecho donde recibió los balazos) me dijeron que me tienen que poner unas platinas, lo peor es que voy a durar como un mes en reposo.

“Ahora estoy peor y con el marchamo encima, además de la revisión de Dekra porque el carro que tengo para ser taxista informal es placa cinco″, expresó Bruce desde el centro médico.

Ricardo Corrales, conocido como ‘Bruce Willis’ tico ahora se quebró el tobillo. Foto: Cortesía para LT

Afirmó que la dolorosa fractura le ocurrió en su casa cuando pretendía cerrar el portón principal de la casa, pero en ese momento se cayó.

“Sonó como una cáscara de huevo (al referirse del pie)”, manifestó.

Agradece las manos amigas

Bruce se ha ganado toda la vida como taxista y fue de esta manera que casi encuentra la muerte la mañana del viernes 9 de octubre del 2015, cuando unos sicarios agarraron el taxi en el que andaba a balazos; el fin que tenían era matar al limonense Dennis Patricio Omier Taylor, alias Tupac.

El taxista había aceptado hacerle un servicio a Shantell Lucía Sawer Hoyt, la novia de Tupac, a la parada de Caribeños en San José centro, sin saber que eran blanco de unos sicarios que estaban vigilando a la pareja.

Bruce se convirtió en una víctima inocente de la balacera con armas AK-47, el taxi que manejaba quedó como un coladero y 91 casquillos quedaron en el lugar, él se salvó gracias a que tiró el asiento para atrás y las balas solo lo impactaron en su brazo derecho.

Él perdió la fuerza en la mano derecha, además, dentro de su brazo tiene una platina que le intensifica las dolencias en los días fríos.

Si usted desea ayudar económicamente a Ricardo Corrales le puede hacer un depósito por Sinpe Móvil al 6175-7625, sale a nombre de él.

Él agradece las manos amigas que no lo olvidan y de muchas maneras lo ayudan, incluso subiéndose en el carro particular que tienen para hacer servicios de pirata.

“Esta es la forma de ganarme de una manera honrada la comida para mi familia, el taxi me lo quitó el dueño que me lo alquilaba, conseguí un carro particular para poder trabajar, pero ahora me ocurre este accidente y además del dolor, me preocupa el cómo voy a conseguir el dinero para pagar mis responsabilidades para seguir manejando mi carro el otro año y cumplir con las necesidades de mi hogar”, señaló el valiente.

Así le quedó el brazo derecho a Ricardo Corrales, conocido como ‘Bruce Willis’ este mismo se golpeó con la caída que tuvo. Foto: Alejandra Portuguez

Bruce espera que más personas lo puedan ayudar, para seguir levantándose, pese a todo el daño que le hicieron siendo él inocente.

Condena

El 6 de diciembre del 2018, condenaron por este ataque a Jimmy Andrés Guzmán Gómez, David Germaine Smith Chollette, Edwin Andrey Taylor Young y Uriel Augusto Urbina Obando, este último fue oficial de la Fuerza Pública.

Estos hombres sentenciados no tienen ningún bien a su nombre y así evitaron pagarle los daños morales y físicos que le causaron a Bruce siendo víctima inocente.