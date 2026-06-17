El clima tendrá un comportamiento distinto este miércoles y muchos lo agradecerán

Luego de varios días marcados por las lluvias y los aguaceros en distintos puntos del país, el estado del tiempo traerá una sorpresa este miércoles que podría ser bien recibida por muchas personas.

Paulo Solano del Instituto Meteorológico Nacional (IMN) explicó que la onda tropical #12 ya se encuentra bastante alejada del territorio nacional y dejó de tener influencia sobre las condiciones atmosféricas de Costa Rica.

Para este miércoles, los factores que predominarán serán el calentamiento diurno y el ingreso de brisas marinas hacia el Pacífico.

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El panorama cambiará respecto a las condiciones que han predominado en gran parte del país. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Condiciones del tiempo, según el IMN

Estas condiciones provocarán una disminución parcial de la humedad en la atmósfera, lo que se traducirá en una reducción de las lluvias en comparación con los días anteriores.

A pesar de ello, no se descartan aguaceros aislados en algunos sectores del país.

Los especialistas prevén lluvias aisladas en zonas del Pacífico Sur, así como aguaceros acompañados de tormenta eléctrica en sectores montañosos del Pacífico Central, alrededores del Golfo de Nicoya, así como en áreas montañosas de la Zona Norte y el Caribe.

En el Valle Central, las precipitaciones se concentrarían principalmente hacia el oeste y norte de la región, con posibilidad moderada de tormenta eléctrica.

Otra de las novedades es que durante la noche no se esperan lluvias significativas en el territorio nacional.