Una noche de angustia vivieron los vecinos por inundaciones en Quepos

Una noche de angustia y preocupación fue la que vivieron los vecinos de pueblo Real de Paquita, en Quepos, debido a las fuertes lluvias que provocaron inundaciones y obligaron a los cuerpos de emergencia a intervenir para rescatar a varias personas.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, las condiciones obligaron a realizar varias labores de rescate para poner a salvo a personas que quedaron atrapadas o en riesgo debido a las inundaciones.

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Una noche de angustia y preocupación fue la que vivieron los vecinos de Pueblo Real de Paquita, en Quepos, debido a las fuertes lluvias el martes 16 de junio del 2026. Foto: Bomberos (Bomberos/Bomberos)

“El trabajo de Bomberos permitió el rescate de varias personas afectadas, incluyendo a una mujer de 36 años recién operada en la ingle”, informaron en la oficina de prensa de la institución.

Los cuerpos de emergencia se mantuvieron trabajando en la zona mientras las lluvias continuaban afectando distintos puntos de la comunidad.

Ante este tipo de escenarios, el bombero Vinicio Soto recordó la importancia de extremar las medidas de precaución cuando se presentan fuertes precipitaciones.

El rescatista insistió en que las personas deben evitar cruzar corrientes de agua, ríos crecidos o ingresar a zonas inundadas, ya que estas acciones pueden poner en peligro sus vidas.