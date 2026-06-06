Elevan a alerta amarilla el Pacífico y el Valle Central por fuertes aguaceros y tormentas

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) elevó a alerta amarilla todo el Pacífico y el Valle Central ante el incremento de las lluvias y tormentas eléctricas que se esperan durante las próximas horas.

La decisión se tomó debido a los importantes acumulados de agua que prevén los expertos y al estado de saturación que presentan los suelos en varias regiones del país.

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CNE advierte sobre el riesgo de inundaciones por la saturación de los suelos. (Cruz Roja/Cortesía)

Podrían caer más de 100 milímetros de lluvia

El presidente de la CNE, Alejandro Picado, explicó que algunos sectores podrían registrar precipitaciones de gran intensidad.

“Se esperan acumulados importantes de lluvia que podrían superar los 100 milímetros en Guanacaste”, advirtió.

Las autoridades señalaron que estas condiciones aumentan el riesgo de inundaciones, especialmente en zonas vulnerables.

Suelos ya están saturados

Picado recordó que muchas regiones del país ya presentan altos niveles de saturación debido a las lluvias de los últimos días.

“Los suelos se encuentran saturados en el Pacífico, Zona Norte y el Caribe, por ello el riesgo de inundaciones es mucho mayor”, manifestó.

La CNE mantiene vigilancia permanente sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y pidió a la población mantenerse informada por los canales oficiales.

Llamado a la prevención

Las autoridades también hicieron un llamado a los ciudadanos para colaborar en la reducción de riesgos.

Picado solicitó evitar lanzar basura a las calles, alcantarillas, ríos y quebradas, ya que estos residuos pueden generar obstrucciones que agravan las inundaciones durante los aguaceros.

La CNE reiteró la importancia de extremar precauciones, especialmente en comunidades propensas a inundaciones, deslizamientos o crecidas repentinas de ríos.