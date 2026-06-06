Sucesos

Lo que parecía un recorrido normal terminó con el hallazgo de un motociclista sin vida en Los Chiles

Dos vecinos encontraron el cuerpo sobre la carretera y alertaron a las autoridades

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Por Alejandra Morales

Lo que parecía una mañana normal para dos vecinos de Medio Queso, en Los Chiles, terminó con un impactante hallazgo.

Ambos transitaban por una carretera de la comunidad cuando encontraron el cuerpo de un hombre a un lado de la vía.

La víctima fue identificada por las autoridades como un hombre de apellido García, de 42 años.

La alerta ingresó a los cuerpos de emergencia a las 6:28 a. m. de este sábado, luego de que las personas que realizaron el hallazgo dieran aviso a las autoridades.

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Cruz Roja
Dos vecinos encontraron el cuerpo sobre la carretera y alertaron a las autoridades. Foto: Cruz Roja (Cruz Roja)

Habría derrapado

De acuerdo con la información preliminar brindada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), García aparentemente viajaba en una motocicleta cuando ocurrió el accidente.

“Aparentemente viajaba en una motocicleta y por razones que se investigan habría derrapado y fallece en el sitio”, señalaron en la oficina de prensa judicial.

Las circunstancias exactas que provocaron el percance todavía se encuentran bajo investigación.

Los agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron a la Morgue Judicial, donde se le practicará la autopsia correspondiente.

El caso quedó en manos del OIJ, que trabaja para esclarecer cómo ocurrió el accidente fatal.

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Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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