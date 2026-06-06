Sucesos

Vecina revisó una bolsa de basura frente a su casa y realizó el triste hallazgo de un feto en Alajuelita

Autoridades atendieron la emergencia la tarde de este viernes

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

Un feto fue encontrado dentro de una bolsa de basura la tarde de este viernes en Alajuelita, San José.

De acuerdo con el OIJ, una mujer observó al frente de su casa una bolsa de basura y, al revisarla, realizó un macabro hallazgo.

“Alertó a las autoridades, quienes confirmaron que se trata de un feto masculino, perfectamente desarrollado. De momento se desconoce cuántos meses podría tener”, dijeron en la oficina de prensa judicial.

La alerta fue atendida por la Cruz Roja Costarricense a las 6:16 p. m.

LEA MÁS: Video revela lo que hicieron tres hombres antes decometer un asesinato que conmocionó a Heredia

Adolescente baleado en La Aurora de Alajuelita
Autoridades atendieron la emergencia la tarde de este viernes. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Investigación en curso

Tras la confirmación del hallazgo, el caso quedó en manos de las autoridades judiciales, quienes deberán realizar las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

De momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre el tiempo de gestación.

El caso se mantiene bajo investigación.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Hallan feto en una bolsaHallazgo de feto en Alajuelita
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.