Vecina revisó una bolsa de basura frente a su casa y realizó el triste hallazgo de un feto en Alajuelita

Un feto fue encontrado dentro de una bolsa de basura la tarde de este viernes en Alajuelita, San José.

De acuerdo con el OIJ, una mujer observó al frente de su casa una bolsa de basura y, al revisarla, realizó un macabro hallazgo.

“Alertó a las autoridades, quienes confirmaron que se trata de un feto masculino, perfectamente desarrollado. De momento se desconoce cuántos meses podría tener”, dijeron en la oficina de prensa judicial.

La alerta fue atendida por la Cruz Roja Costarricense a las 6:16 p. m.

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Autoridades atendieron la emergencia la tarde de este viernes. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Investigación en curso

Tras la confirmación del hallazgo, el caso quedó en manos de las autoridades judiciales, quienes deberán realizar las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

De momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre el tiempo de gestación.

El caso se mantiene bajo investigación.