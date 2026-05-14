Ellos eran los gemelos asesinados mientras jugaban maquinitas en Matina

Un violento ataque armado acabó con la vida de dos hermanos gemelos la noche de este miércoles 13 de mayo en Matina de Limón.

Las víctimas fueron identificadas por las autoridades como Noel Antonio y Antonio Noel Tallys Duarte, ambos de 45 años.

El doble homicidio ocurrió en el sector de Lomas del Toro, en Carrandí de Matina, donde, según trascendió, los hermanos se encontraban jugando “maquinitas” dentro de un negocio cuando fueron atacados.

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Noel Antonio y Antonio Noel Tallys Duarte, de 45 años son las víctimas del violento ataque. Foto: Ilustrativa

La Cruz Roja recibió la alerta a las 8:47 p. m. y, al llegar al sitio, encontró a los dos hombres sin signos vitales producto de múltiples impactos de bala.

Desde la oficina de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detallaron cómo ocurrió la mortal agresión.

“Los ofendidos se encontraban dentro de un negocio y hasta este lugar llegaron dos hombres en una motocicleta, descendieron de la misma, ingresaron hasta el local y dispararonn en múltiples ocasiones contra los ofendidos, quienes fallecieron en el sitio”, indicó la policía judicial.

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Tras cometer el ataque, los sospechosos escaparon del lugar y, de momento, no se reportan detenciones relacionadas con el caso.

Los agentes judiciales mantienen abierta la investigación para esclarecer el móvil del doble homicidio y dar con los responsables.