Dos hombres son ejecutados a balazos en Matina

El cantón de Matina, en Limón, registró un nuevo hecho de violencia pocas horas después del atroz ataque que sufrió un oficial de la Fuerza Pública a manos de unos sicarios.

Esta vez se trata de un doble homicidio, el cual es el segundo de la noche de este miércoles, pues dos hombres también fueron asesinados recientemente en Carrillo de Guanacaste.

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El crimen ocurrido en Matina fue confirmado a La Teja por la Central de la Cruz Roja, la cual informó que este ocurrió a las 8:47 p. m. en el distrito de Carrandí.

El crimen ocurrió en Carrandí de Matina. Foto Archivo.

De momento, la información sobre los hechos es muy preliminar, pues solo se sabe que la Benemérita fue alertada sobre un tiroteo con personas heridas.

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Cuando los paramédicos llegaron a la escena, encontraron a dos hombres con múltiples impactos de bala. Al revisarlos, confirmaron que estos ya no presentaban signos vitales.

De momento, las autoridades no han dado a conocer las identidades de los ahora fallecidos ni las circunstancias que mediaron en el mortal ataque.