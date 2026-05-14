Sucesos

Dos hombres son ejecutados a balazos en Matina

De momento las autoridades no han identificado a las víctimas

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Por Adrián Galeano Calvo

El cantón de Matina, en Limón, registró un nuevo hecho de violencia pocas horas después del atroz ataque que sufrió un oficial de la Fuerza Pública a manos de unos sicarios.

Esta vez se trata de un doble homicidio, el cual es el segundo de la noche de este miércoles, pues dos hombres también fueron asesinados recientemente en Carrillo de Guanacaste.

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El crimen ocurrido en Matina fue confirmado a La Teja por la Central de la Cruz Roja, la cual informó que este ocurrió a las 8:47 p. m. en el distrito de Carrandí.

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El crimen ocurrió en Carrandí de Matina. Foto Archivo.

De momento, la información sobre los hechos es muy preliminar, pues solo se sabe que la Benemérita fue alertada sobre un tiroteo con personas heridas.

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Cuando los paramédicos llegaron a la escena, encontraron a dos hombres con múltiples impactos de bala. Al revisarlos, confirmaron que estos ya no presentaban signos vitales.

De momento, las autoridades no han dado a conocer las identidades de los ahora fallecidos ni las circunstancias que mediaron en el mortal ataque.

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Doble homicidio Matina
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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