Confirman detención de presunto sicario sospechoso de atacar a balazos a policía en Batán

El Ministerio de Seguridad Pública acaba de dar a conocer que tras un intenso operativo lograron detener a un hombre que, en apariencia, sería uno de los presuntos sicarios que participó en el ataque a balazos a dos oficiales de Fuerza Pública en Batán de Limón.
La captura del sujeto fue dada a conocer por Nelson Barquero, viceministro de Seguridad Pública.
“Gracias al despliegue policial que se hizo contundente en todas las áreas y de manera integrada, en estos momentos contamos con la aprehensión de un sujeto sospechosos de la agresión a nuestro oficial de policía.
“En estos momentos asimismo continuamos una operación desde cielo, mar y tierra en toda esa zona para dar con el otro sospechoso. Nuestro mensaje va a ser contundente y no vamos a permitir que esa ciudadanía del sector de Limón, propiamente en Batán, sufra agresiones y mucho menos que hagan esas acciones delictivas”, dijo Barquero.