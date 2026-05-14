Confirman detención de presunto sicario sospechoso de atacar a balazos a policía en Batán

Otro oficial también resultó herido en el ataque, pero se desconoce su condición

Por Adrián Galeano Calvo

El Ministerio de Seguridad Pública acaba de dar a conocer que tras un intenso operativo lograron detener a un hombre que, en apariencia, sería uno de los presuntos sicarios que participó en el ataque a balazos a dos oficiales de Fuerza Pública en Batán de Limón.

La captura del sujeto fue dada a conocer por Nelson Barquero, viceministro de Seguridad Pública.

El sospechoso fue detenido por la Fuerza Pública.

“Gracias al despliegue policial que se hizo contundente en todas las áreas y de manera integrada, en estos momentos contamos con la aprehensión de un sujeto sospechosos de la agresión a nuestro oficial de policía.

“En estos momentos asimismo continuamos una operación desde cielo, mar y tierra en toda esa zona para dar con el otro sospechoso. Nuestro mensaje va a ser contundente y no vamos a permitir que esa ciudadanía del sector de Limón, propiamente en Batán, sufra agresiones y mucho menos que hagan esas acciones delictivas”, dijo Barquero.

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

