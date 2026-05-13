Video muestra el momento en que sicarios atacaron a balazos a policías a plena luz del día

Un video que circula en redes sociales muestra el momento exacto en el que unos sicarios atacaron a balazos a dos oficiales de la Fuerza Pública a plena luz del día en Batán de Limón.

En ese ataque, uno de los uniformados resultó gravemente herido, pues recibió varios disparos y, en apariencia, uno de estos lo impactó en la cabeza. Sobre el otro policía herido no ha trascendido mayor información.

En la grabación, que fue hecha por una cámara de seguridad, y que no publicaremos por respeto a los seres queridos de los oficiales heridos, se alcanza a observa como ambos policías se encontraban en una esquina, de pie al lado de sus motocicletas.

Una cámara grabó cuando los gatilleros atacaron a los dos policías en Batán. Foto ANI. (ANI/Una cámara grabó cuando los gatilleros atacaron a los dos policías en Batán. Foto ANI.)

En ese momento aparece una motocicleta en la que viajaban dos sujetos, al parecer, uno de estos disparó contra uno de los policías, pues en el video se ve como el uniformado se desploma y cae boca abajo sobre la acera.

El otro policía reaccionó de inmediato y se le fue encima a una segunda motocicleta que viajaba detrás de la primera, logrando que uno de los dos sujetos que iba en esta se bajara y saliera corriendo.

En el video se ve cómo el sujeto que se bajó de la moto sale corriendo y en una de sus manos lleva lo que, en apariencia, es un arma de fuego similar a una mini uzi. Finalmente el otro motociclista también huye del lugar.

El ataque habría sido cometido por cuatro sujetos que viajaban en dos motos. Foto ANI. (ANi/Una cámara grabó cuando los gatilleros atacaron a los dos policías en Batán. Foto ANI.)

El uniformado que se le fue encima a los motorizados corre detrás de estos, pero no logra alcanzarlos, por lo que se regresa para tratar de ayudar a su compañero.

Las autoridades mantienen un fuerte operativo en la zona para tratar de dar con los sospechosos.

El policía herido fue llevado en condición crítica al hospital de Limón, pero trascendió que habría sido llevado vía aérea al aeropuerto Juan Santamaría, para luego ser trasladado a un hospital en la capital.