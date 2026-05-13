Detienen a hermanos sospechosos de cometer dos violentos homicidios en Limón

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a dos hermanos apellidados Douglas, de 19 y 26 años, como sospechosos de asesinar a sangre fría a dos hombres en Limón.

Los hermanos fueron capturados a eso de las 10:50 a. m. de este miércoles, en vía pública, en el sector de Río Banano de Limón, informó la Policía Judicial.

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El caso más reciente con el que son vinculados ocurrió el pasado 21 de abril del 2026, a eso de las 5:20 p.m., en Finca Zancudo, en Río Banano de Limón.

“En apariencia, los ofendidos de apellido Murillo, de 44 años, y Vindas, de 32, fueron abordados por los sospechosos y, presuntamente, uno de estos habría disparado contra Murillo, impactándolo en la cabeza y causándole la muerte en el sitio. Por su parte, Vindas logró huir del lugar; sin embargo, aparentemente, los sujetos intentaron dispararle en varias ocasiones”.

Los dos hermanos fueron detenidos la mañana de este miércoles. (choochart choochaikupt/iStock)

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El segundo caso pasó el 10 de abril del 2025, a eso de las 4:30 a. m., en Finca Filadelfia, en Santa Rosa de Limón.

“Según la investigación preliminar, los sospechosos habrían llegado hasta el lugar donde se encontraba laborando un hombre de apellido Cerdas, de 52 años, y en apariencia, le dispararon en múltiples ocasiones, causándole la muerte en el sitio”.

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Además de detener a los hermanos, el OIJ realizó tres allanamientos la tarde de este miércoles, dos en Río Banano y uno en Beverly de Limón.

“Se logró el decomiso de evidencia de importancia para la investigación, entre esta teléfonos celulares, una motocicleta, una bicicleta y munición calibre 22″, detalló el OIJ.