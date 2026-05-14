Sucesos

¿Vuelve Randall Zúñiga al OIJ? Esto dio a conocer el Poder Judicial

Randall Zúñiga fue suspendido de su cargo como director del OIJ en octubre del año pasado

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Por Adrián Galeano Calvo

Un posible regreso de Randall Zúñiga a su cargo como director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se ve cada vez más lejano.

Esto debido a que la Inspección Judicial presentó una solicitud de prórroga para que la medida cautelar de suspensión del cargo dictada en su contra se extienda por tres meses más.

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Así lo dio a conocer el Poder Judicial este miércoles.

“La medida solicitada corresponde a la suspensión del cargo. Dicha gestión deberá ser conocida y resuelta por la Corte Plena”, indicó el Poder Judicial.

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El director del OIJ, Randall Zúñiga, fue indagado este viernes en la Fiscalía de Género por presuntos delitos sexuales de los que lo señalan tres mujeres.
La Inspección Judicial solicitó que la suspensión contra Zúñiga se extienda por tres meses más. (Foto: John Durán/Foto: La Nación)

De aceptarse dicha prórroga, Zúñiga cumpliría 10 meses de suspensión, pues fue alejado de su cargo como director del OIJ desde octubre del año pasado.

Además, este miércoles la Inspección Judicial también dio a conocer que el pasado 7 de mayo remitió a la Corte Plena el expediente disciplinario número 25-4302-031-DI en el que también figura como investigado el señor Zúñiga, tras concluir la etapa de instrucción.

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“La investigación obedece a la presunta desatención de los deberes propios del cargo. Dicho expediente fue turnado para estudio y elaboración de informe al magistrado Jorge Olaso Álvarez, de la Sala Segunda, y posteriormente será conocido por la Corte Plena”.

La suspensión de Zúñiga se dio luego de que salieran a la luz varias denuncias presentadas por mujeres indicando que, en apariencia, habían sido víctimas de presuntos delitos sexuales a manos del jerarca judicial.

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Randall Zúñiga director OIJCorte Plena
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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