Dos hombres son asesinados a balazos y uno más queda herido de gravedad en Guanacaste

Los vecinos de una hermosa comunidad del país perdieron la paz a consecuencia de un brutal crimen, en el cual dos hombres perdieron la vida y una más resultó herida de gravedad.
La Cruz Roja informó que se trató de un doble homicidio ocurrido a eso de las 7:20 p.m. de este miércoles en la localidad de Sardinal, en Carrillo de Guanacaste.
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El comité local de la Benemérita fue alertado sobre varios heridos por arma de fuego, por lo que despacharon personal paramédico al sitio.
A su llegada, los cruzrojistas encontraron a dos hombres, los cuales habían recibido múltiples impactos de bala y ya no presentaban signos vitales.
Según las autoridades, los ahora fallecidos tendrían entre 55 y 60 años, pero de momento no han sido identificados.
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Además, un tercer hombre resultó herido y fue llevado en un vehículo particular hasta el comité de la Cruz Roja. Ahí fue atendido y trasladado en condición crítica hasta el hospital de Liberia, debido a que presentaba varios disparos en las piernas.
De momento, se desconoce cómo ocurrieron los hechos.