Sucesos

Dos hombres son asesinados a balazos y uno más queda herido de gravedad en Guanacaste

El herido fue llevado al comité de la Cruz Roja para que lo atendieran

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Por Adrián Galeano Calvo

Los vecinos de una hermosa comunidad del país perdieron la paz a consecuencia de un brutal crimen, en el cual dos hombres perdieron la vida y una más resultó herida de gravedad.

La Cruz Roja informó que se trató de un doble homicidio ocurrido a eso de las 7:20 p.m. de este miércoles en la localidad de Sardinal, en Carrillo de Guanacaste.

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El comité local de la Benemérita fue alertado sobre varios heridos por arma de fuego, por lo que despacharon personal paramédico al sitio.

Una balacera registrada en el barrio 15 de setiembre, en Hatillo, dejó la noche de este miércoles 6 personas heridas.
Los dos hombres presentaban múltiples disparos. Foto Archivo.

A su llegada, los cruzrojistas encontraron a dos hombres, los cuales habían recibido múltiples impactos de bala y ya no presentaban signos vitales.

Según las autoridades, los ahora fallecidos tendrían entre 55 y 60 años, pero de momento no han sido identificados.

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Además, un tercer hombre resultó herido y fue llevado en un vehículo particular hasta el comité de la Cruz Roja. Ahí fue atendido y trasladado en condición crítica hasta el hospital de Liberia, debido a que presentaba varios disparos en las piernas.

De momento, se desconoce cómo ocurrieron los hechos.

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Doble homicidio Guanacaste
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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