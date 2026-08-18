Ellos son la pareja que quedó en medio del tiroteo que mató a dos hombres en Cartago

Una pareja sentimental resultó herida de bala al quedar atrapada en un tiroteo ocurrido en Llanos de Santa Lucía (Cartago), donde dos hombres fueron asesinados.

Se trata de una mujer de apellidos Hernández Pérez y un hombre de apellidos Valverde Rodríguez, quienes, según una fuente judicial, son considerados víctimas inocentes del ataque.

La pareja viajaba en un vehículo cuando pasaba por el sitio en el que varios sujetos dispararon en múltiples ocasiones contra dos hombres, quienes murieron producto de las heridas.

En medio del tiroteo, la pareja resultó herida. Ambos lograron llegar por sus propios medios al Hospital Max Peralta de Cartago, donde recibieron atención médica.

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Deiver Gómez Solano, alias Wuampi, e Isaac Cerdas Martínez fueron asesinados en Llanos de Santa Lucía en Paraíso de Cartago. (cortesía/cortesia)

De acuerdo con la información que trascendió, el hombre, de apellidos Valverde Rodríguez, sería quien se encuentra en la condición más grave.

En este caso, el objetivo de los pistoleros fueron dos hombres identificados como Deiver Gómez Solano, alias Wuampi, e Isaac Cerdas Martínez.

Este caso forma parte de una jornada violenta registrada en Cartago, en la que cuatro personas murieron con una diferencia de aproximadamente ocho horas.

Las autoridades judiciales mantienen las investigaciones para determinar quiénes participaron en los ataques y establecer las circunstancias que rodearon los homicidios.