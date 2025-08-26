Ellos son los fallecidos en tragedia desatada por rayo

Los dos trabajadores que perdieron la vida por un rayo en Guácimo de Limón fueron identificados como Silvio Rosales y Wilmer Suazo.
Según trascendió, ambos trabajaban en la zona, por lo que se cree eran vecinos de Guácimo.
La emergencia se dio cuando ambos se ganaban la vida en una finca piñera y fueron alcanzados por un rayo.
Sus compañeros trataron de ayudarlos, pero ambos fallecieron de manera inmediata.
Ambos trabajadores eran muy queridos en la comunidad.