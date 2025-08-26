Sucesos

Ellos son los fallecidos en tragedia desatada por rayo

Emergencia ocurrió en finca piñera este martes

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Los dos trabajadores que perdieron la vida por un rayo en Guácimo de Limón fueron identificados como Silvio Rosales y Wilmer Suazo.

Ellos son los fallecidos por trágico rayo que cayó en finca piñera
Ellos son los fallecidos por trágico rayo que cayó en finca piñera (Cortes/cortesía)

Según trascendió, ambos trabajaban en la zona, por lo que se cree eran vecinos de Guácimo.

La emergencia se dio cuando ambos se ganaban la vida en una finca piñera y fueron alcanzados por un rayo.

LEA MÁS: Rayo desata mortal tragedia dentro de finca piñera

Sus compañeros trataron de ayudarlos, pero ambos fallecieron de manera inmediata.

Ambos trabajadores eran muy queridos en la comunidad.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
wilmer suazosilvio rosalespiñeraducari
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.