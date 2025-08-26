Ellos son los fallecidos en tragedia desatada por rayo

Los dos trabajadores que perdieron la vida por un rayo en Guácimo de Limón fueron identificados como Silvio Rosales y Wilmer Suazo.

Ellos son los fallecidos por trágico rayo que cayó en finca piñera (Cortes/cortesía)

Según trascendió, ambos trabajaban en la zona, por lo que se cree eran vecinos de Guácimo.

La emergencia se dio cuando ambos se ganaban la vida en una finca piñera y fueron alcanzados por un rayo.

LEA MÁS: Rayo desata mortal tragedia dentro de finca piñera

Sus compañeros trataron de ayudarlos, pero ambos fallecieron de manera inmediata.

Ambos trabajadores eran muy queridos en la comunidad.