Eloy Mora dijo que Figueres lo llamó para tranquilizarlo tras polémica por video “Salto al vacío”

Mora dijo que recibió la llamada cuando la polémica por el video estalló.

Eloy Mora, dueño de la productora audiovisual Drim Tim, confesó que luego de que estalló la polémica por el video “Salto al vacío” recibió una llamada de José María Figueres, excandidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), quien en inglés le dijo “esto va a pasar” y “estamos con vos”.

Mora también dijo que antes de hablar con Figueres recibió una llamada de Alicia Fournier, exjefa de campaña del excandidato presidencial del PLN, y que durante esa conversación percibió una “fuerte sensación de coacción” cuando esta le pidió pedirle que se calmara y no dijera nada.

Mora reveló esta información la mañana de este lunes durante su comparecencia ante los diputados de la Comisión investigadora del financiamiento electoral de los partidos políticos.

“Lo que decian era: ‘tranquilo, estamos con vos’ y no estaban conmigo, dijeron otra cosa” — Eloy Mora, dueño de la productora audiovisual Drim Tim.

La diputada Ada Acuña, del Partido Progreso Social Democrático, le preguntó a Mora cuando fue la última vez que conversó con Fournier y este respondió que fue el día que “todo estalló”.

Eloy Mora sostiene que video “Salto al vacío” le fue encomendado por Liberación Nacional

“Doña Alicia me llamó para tranquilizarme, es cierto, porque yo iba a abrir mis redes y ella me llamó a decirme que las aguas tenía que bajar, que me calmara”, explicó Mora.

Jorge Dengo, legislador del Partido Liberal Progresista, le preguntó de nuevo a Mora sobre esa llamada y fue ahí cuando este habló sobre la sensación que tuvo durante los cinco minutos que hablaron.

“Me llamó en un tono condescendiente, diciendo que su papá le había enseñado a ella que tenían que bajarse las aguas, me dijo: ‘tranquilicémonos, no salgamos a decir nada’. Fueron cinco minutos de lo que a mí me dio una poderosa sensación de coacción”, explicó el productor.

Por su parte, Fabricio Alvarado, del partido Nueva República, le consultó a Mora si tuvo esa misma sensación en la conversación que mantuvo con Figueres cuando este lo llamó.

“Tenían un tono idéntico, creo que las dos (llamadas) tenían una misma raíz, que me tranquilizara que no saliera a decir nada. Que si era importante para mí decirlo que lo hiciera pero no en ese momento”, añadió Mora.