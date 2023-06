Embarcación nicaragüense que participó en torneo de pesca fue rescatada en Costa Rica

Los tripulantes fueron rescatados luego de ocho horas a la deriva. Foto: MSP (MSP)

Siete tripulantes de una embarcación nicaragüense fueron rescatados por oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas, ellos se encontraban a la deriva en aguas del Pacífico Norte costarricense.

El caso fue dado a conocer por el Ministerio de Seguridad Pública hasta este lunes 26 de junio, pero ocurrió el sábado.

“Dicho cumplimiento tuvo lugar la tarde del sábado, luego de que las autoridades marítimas nicaragüenses solicitaran colaboración para ubicar una lancha de pesca deportiva que quedó a la deriva después de que sus motores fallaran”, dijo Seguridad Pública.

Según Guardacostas, el rescate de la nave se registró cerca de la línea marítima fronteriza y se trata de un yate de nombre Warrior, matrícula 1198, el cual estaba participando en un torneo de pesca deportiva en San Juan del Sur, Nicaragua.

“Una vez que los demás pescadores participantes en el torneo se percataron de que dicha embarcación no aparecía, se pusieron en contacto con la Fuerza Naval de Nicaragua. Sin embargo, el patrón de búsqueda realizado por las autoridades nicaragüenses no arrojó resultados positivos, por lo que no dudaron en pedir ayuda al Servicio Nacional de Guardacostas mediante su centro de operaciones”, detalló Seguridad Pública.

Los tripulantes pasaron ocho horas a la deriva, y contaron a los oficiales que recorrieron 19 kilómetros sin control.

La embarcación era tripulada por Elan Castillo, quien es el capitán, Keneth Piñalva Gómez, Luis Núñez Gadea, Iván Solórzano, Róger Benavides, Luis Espinoza y Ernesto Duarte, todos nicaragüenses, quienes se encontraban en buen estado de salud.

“Después de controlar la situación, los oficiales del Guardacostas se pusieron en contacto con las autoridades nicaragüenses para coordinar un punto donde entregar el Warrior”, indicó Seguridad Pública.

Las autoridades nicaragüenses agradecieron la intervención tica.