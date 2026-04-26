Emboscada mortal en Limón: uno de los jóvenes asesinados era un menor de edad

Nuevos detalles fueron revelados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) luego del violento doble homicidio ocurrido la noche del sábado en Limón.

Las víctimas ya fueron identificadas se trata de un joven de 22 años y un menor de 17.

Según el informe, las víctimas un hombre de apellido Pérez, de 22 años, y el adolescente se desplazaban en una bicimoto cuando fueron interceptados por varios hombres armados, quienes abrieron fuego en múltiples ocasiones antes de darse a la fuga.

El OIJ levantó los cuerpos de los jóvenes asesinados en Limón. Foto archivo.

El ataque fue directo y letal. Pérez recibió múltiples impactos en distintas partes del cuerpo, incluyendo cabeza, espalda, pecho y piernas. Mientras el menor de 17 años sufrió heridas en la espalda y las piernas.

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La emergencia fue reportada a las 9:03 p.m., lo que movilizó a dos ambulancias de la Cruz Roja. Sin embargo, a la llegada de los socorristas, ambos fueron declarados sin signos vitales en el sitio.

Tras el levantamiento de los cuerpos, estos fueron remitidos a la Medicatura Forense, donde se les realizarán las autopsias correspondientes.

Los investigadores judiciales trabajaron durante toda la noche y madrugada en la escena.

El caso se mantiene en investigación para determinar el móvil del ataque y dar con los responsables de este nuevo hecho de violencia.