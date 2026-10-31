Sucesos

¡Emergencia en Coronado! Fuego pone en riesgo varias viviendas en Patio de Agua

La emergencia se reportó la mañana de este sábado en calle Yerba Buena y movilizó a bomberos de Coronado, Guadalupe y Tibás

Por Alejandra Morales

AñadirLa Tejacomo fuente preferida en

Momentos de tensión se viven en Patio de Agua, en Coronado, donde un incendio amenaza con extenderse a varias viviendas y obliga a movilizar a varias estaciones del Cuerpo de Bomberos.

La emergencia se reportó a las 9:15 a. m. de este sábado 31 de octubre, en la calle Yerba Buena, aproximadamente a un kilómetro al este de la iglesia católica de la localidad.

LEA MÁS: Feroz incendio en ingenio CATSA deja dos hospitalizados y además un motociclista fallecido

La emergencia mantiene trabajando a varias estaciones de Bomberos. Las llamas amenazan viviendas en Patio de Agua. Foto: Bomberos/Ilustrativa (Bomberos de Costa Rica)

En el sitio trabajan unidades de las estaciones de Coronado, Guadalupe y Tibás, cuyos bomberos realizan esfuerzos para controlar las llamas y evitar que alcancen más casas.

La emergencia continúa siendo atendida.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
incendio en Patio de Agua, Coronado
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.