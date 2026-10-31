¡Emergencia en Coronado! Fuego pone en riesgo varias viviendas en Patio de Agua

Momentos de tensión se viven en Patio de Agua, en Coronado, donde un incendio amenaza con extenderse a varias viviendas y obliga a movilizar a varias estaciones del Cuerpo de Bomberos.

La emergencia se reportó a las 9:15 a. m. de este sábado 31 de octubre, en la calle Yerba Buena, aproximadamente a un kilómetro al este de la iglesia católica de la localidad.

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La emergencia mantiene trabajando a varias estaciones de Bomberos. Las llamas amenazan viviendas en Patio de Agua. Foto: Bomberos/Ilustrativa (Bomberos de Costa Rica)

En el sitio trabajan unidades de las estaciones de Coronado, Guadalupe y Tibás, cuyos bomberos realizan esfuerzos para controlar las llamas y evitar que alcancen más casas.

La emergencia continúa siendo atendida.