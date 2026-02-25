Emergencia en Desamparados tras caída de carro a río

Los bomberos están atendiendo una emergencia en el puente del Jorco en San Miguel, Desamparados al caer un carro en este sitio.

La emergencia movilizó a personal de rescate avanzado de la Estación de Bomberos de Desamparados, quienes trabajan en conjunto con la Cruz Roja Costarricense para atender la situación.

Emergencia ocurre en el puente del Jorco de San Miguel, Desamparados. Foto: con fines ilustrativos (Bomberos de Costa Rica/Bomberos de Costa Rica)

De momento no se han confirmado las causas que provocaron la precipitación del vehículo ni la condición de posibles ocupantes. Las autoridades mantienen el operativo en la zona mientras realizan las labores correspondientes.