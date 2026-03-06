Sucesos

Emergencia en Los Guido: hombre electrocutado es llevado al hospital en estado crítico

El hombre sufrió múltiples quemaduras de gravedad

Por Silvia Coto

Un hombre que sufrió una descarga eléctrica en Los Guido de Desamparados fue trasladado en condición crítica al Hospital San Juan de Dios, luego de ser rescatado por socorristas.

La emergencia fue atendida por la Cruz Roja y Bomberos, cuyos equipos debieron realizar maniobras de rescate, ya que el paciente se encontraba sobre el techo de una vivienda.

Un hombre sufrió una descarga que le provocó lesiones de gravedad (Cruz Roja/cortesía)

De acuerdo con la información preliminar, el hombre presentaba múltiples quemaduras en su cuerpo, por lo que los paramédicos lo estabilizaron en el sitio antes de trasladarlo de urgencia al centro médico.

Osvaldo Hernández, paramédico, aseguró que la condición del hombre era delicada.

