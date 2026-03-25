Emergencia en San Ramón: trabajador queda sepultado y entra en paro cardíaco

La Cruz Roja intenta salvarle la vida a un trabajador que quedó sepultado en Tres Marías, en San Rafael de San Ramón, Alajuela.

La Cruz Roja Costarricense informó que recibieron la alerta a las 6:50 a. m. de este miércoles 25 de marzo.

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Un accidente laboral puso a correr a la Cruz Roja en Tres Marías, en San Rafael de San Ramón, Alajuela. Foto: Ilustrativa (Cruz Roja/Cruz Roja)

De acuerdo con la información preliminar, el hombre adulto fue cubierto por material, lo que provocó que quedara atrapado por una de sus piernas.

“A la llegada de los equipos de rescate y soporte básico, los socorristas lograron liberarlo. Sin embargo, tras ser rescatado, el paciente se encontraba en paro cardiorrespiratorio, por lo que el personal de la Cruz Roja inició maniobras de reanimación cardiopulmonar en el sitio”, detallaron en la benemérita.

Las autoridades mantienen la atención de la emergencia en el lugar, mientras se continúa con los esfuerzos por estabilizar al trabajador.