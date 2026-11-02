Empresa tomó drástica decisión contra hombre que golpeó a una mujer en Cartago

La empresa costarricense Productos Kitty confirmó este lunes 2 de noviembre el despido del trabajador que fue grabado mientras agredía a una mujer durante un altercado de tránsito cerca del Polideportivo de Cartago.

La decisión llegó después de que el video del incidente, ocurrido durante el fin de semana, provocara indignación en redes sociales.

“Informamos a la comunidad que hemos finalizado el proceso disciplinario interno y procedimos con el despido definitivo y la desvinculación inmediata de la persona involucrada”, señaló la compañía mediante un comunicado oficial.

Un hombre es sospechoso de una agresión en carretera a una conductora (Waze Costa Rica/Cortesía)

Agresión ocurrió frente a un niño

Según el relato de la afectada, el conflicto comenzó cuando otro conductor le cedió el paso para que la afectada se incorporara a la vía, una situación que habría molestado al hombre.

La mujer denunció que el sujeto la intimidó, le hizo gestos obscenos y lanzó una lata de cerveza contra su vehículo.

Posteriormente, el conductor se bajó del automóvil y la golpeó en la cara y la cabeza.

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La afectada también relató que un niño pequeño viajaba con ella y presenció la agresión.

El caso tomó mayor notoriedad porque el hombre vestía el uniforme de Productos Kitty durante el incidente.

Usuarios de redes sociales celebraron la decisión de la empresa

Tras publicar el comunicado, la compañía recibió numerosos comentarios de personas que agradecieron y celebraron el despido.

Entre las reacciones, varios usuarios consideraron que la desvinculación laboral era una consecuencia merecida por la conducta mostrada en el video.

La empresa, por su parte, aseguró que mantiene un compromiso con la transparencia, la integridad y el respeto.

“Expresamos nuestra total solidaridad con la persona afectada”, manifestó en su publicación.

El despido corresponde a una medida laboral adoptada por la compañía y no determina, por sí mismo, las eventuales responsabilidades penales derivadas de la agresión.