Franklin Robinson Arias, propietario de la conocida empresa Grúas Robinson, falleció la mañana de este martes 24 de noviembre luego de sufrir un accidente laboral en El Coco, sobre la ruta 10, en Siquirres.

Según la información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hombre, de 57 años, se encontraba operando una grúa cuando ocurrió el accidente.

Franklin Robinson falleció en un accidente laboral (cortesía/cortesía)

Al parecer, una excavadora que lo transportaba se volcó y lo golpeó.

El reporte ingresó a la Subdelegación Regional del OIJ de Siquirres pasadas las 10:30 a. m. Luego de lo sucedido, Robinson fue trasladado en un vehículo particular hasta el Centro de Atención Integral en Salud (CAIS) de Siquirres, donde recibió atención médica.

LEA MÁS: Muere hijo de Pecho de Rata en el Hospital Calderón Guardia

Pese a los esfuerzos del personal médico, fue declarado fallecido en el centro de salud.

Agentes judiciales se presentaron en el lugar para realizar el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se le practicará la autopsia correspondiente.

Las circunstancias en las que ocurrió el accidente siguen siendo investigadas.