El empuje frío número 5 continuará alejándose de Costa Rica este domingo, lo que favorecerá una disminución en la intensidad de los vientos y de la humedad; sin embargo, algunas regiones todavía tendrán condiciones lluviosas y fuertes ráfagas.

Así lo explicó Adriana Mora, del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), quien indicó que el ingreso de humedad desde el mar Caribe provocará condiciones entre parcialmente y mayormente nubladas en esa vertiente.

En esa región existe la posibilidad de lluvias ocasionales, principalmente durante la madrugada y la noche. Además, se espera que las precipitaciones más intensas se concentren cerca de las zonas costeras.

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El empuje frío número 5 comienza a despedirse de Costa Rica, pero todavía dejará su huella en algunas zonas. Foto: Cortesía para La Teja

Tiempo del domingo 29 de noviembre 2026

Mientras tanto, en el Valle Central y el Pacífico predominarán las condiciones de poca a nubosidad parcial, con temperaturas cálidas durante la mañana y las primeras horas de la tarde.

El pronóstico tampoco descarta la posibilidad de algún aguacero puntual cerca de la frontera del Pacífico Sur.

En cuanto a los vientos, el IMN estima que todavía se presenten ráfagas ocasionales en el Pacífico Norte y el Valle Central, que podrían alcanzar velocidades de hasta 80 kilómetros por hora en las zonas montañosas.