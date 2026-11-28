La Cruz Roja confirmó un detalle que hace aún más trágico el caso ocurrido la tarde de este sábado en Liberia, Guanacaste, donde un hombre fue asesinado y una mujer resultó herida durante un ataque a balazos.
Ante una consulta hecha por La Teja, la oficina de prensa de la Benemérita informó que la afectada se encuentra embarazada. Aunque no se brindaron mayores detalles, de forma preliminar trascendió que tendría unos ocho meses de gestación.
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La víctima, cuya identidad no ha sido dada a conocer, fue llevada en condición crítica a un centro médico tras recibir un balazo en el pecho y, de momento, se desconoce su estado de salud actual.
En ese mismo hecho, ocurrido a las 12:43 p. m. en el barrio Condega de esa localidad guanacasteca, también falleció un hombre que recibió múltiples disparos.
“La Cruz Roja Costarricense atendió una balacera en la que se abordó a un hombre adulto con heridas por arma de fuego en la cabeza, quien fue declarado sin signos vitales en el lugar”, detalló la institución.
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De forma extraoficial circuló una versión preliminar que señala que el atentado habría sido cometido por gatilleros que, en apariencia, ingresaron a una vivienda donde se realizaba una fiesta, al parecer, un “baby shower” o té de canastilla, pero esto no ha sido confirmado por las autoridades.
Una fotografía que circula en redes sociales muestra el cuerpo del hombre fallecido en la entrada de la casa y, detrás de este, se alcanzan a ver globos blancos y celestes, así como sillas plásticas, por lo que pareciera que en efecto se estaba llevando a cabo una celebración.
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Poco después del ataque se supo que las autoridades encontraron una motocicleta abandonada en una quebrada, la cual se presume que fue utilizada por los asesinos.
De momento, los cuerpos policiales no han dado a conocer la identidad de las víctimas ni una versión oficial de cómo habría ocurrido el suceso.