Un ataque armado ocurrido a plena luz del día en Liberia, Guanacaste, dejó como saldo un hombre fallecido y una mujer gravemente herida.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, los hechos ocurrieron a eso de las 12:43 p. m. de este sábado en el sector de barrio Condega, en Liberia.

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“La Cruz Roja Costarricense atendió una balacera en la que se abordó a un hombre adulto con heridas por arma de fuego en la cabeza, quien fue declarado sin signos vitales en el lugar. Además, se atendió a una mujer adulta con una herida por arma de fuego en el tórax, quien fue trasladada en condición crítica a un centro médico”, detalló la Benemérita.

El mortal ataque ocurrió en barrio Condega de Liberia. Foto ANI. (ANI/El mortal ataque ocurrió en barrio Condega de Liberia. Foto ANI.)

De forma extraoficial trascendió una versión preliminar que señala que el atentado habría sido cometido por gatilleros que, en apariencia, ingresaron a una vivienda donde se realizaba una fiesta, al parecer, un baby shower, pero esto no ha sido confirmado por las autoridades.

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Una fotografía que circula en redes sociales muestra el cuerpo del hombre fallecido en la entrada de la casa y, detrás de este, se alcanzan a ver globos blancos y celestes, así como sillas plásticas, por lo que pareciera que en efecto se estaba llevando a cabo una celebración.

Otro detalle que trascendió de forma extraoficial es que la mujer que resultó lesionada podría estar embarazada. La Teja consultó a la Cruz Roja sobre este hecho e indicaron que están tratando de confirmar si la paciente en efecto está en estado de gestación.

De momento, las autoridades policiales no han dado a conocer la identidad de las víctimas ni una versión oficial de cómo habría ocurrido el ataque.