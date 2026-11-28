Un ataque armado ocurrido a plena luz del día en Liberia, Guanacaste, dejó como saldo un hombre fallecido y una mujer gravemente herida.
De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, los hechos ocurrieron a eso de las 12:43 p. m. de este sábado en el sector de barrio Condega, en Liberia.
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“La Cruz Roja Costarricense atendió una balacera en la que se abordó a un hombre adulto con heridas por arma de fuego en la cabeza, quien fue declarado sin signos vitales en el lugar. Además, se atendió a una mujer adulta con una herida por arma de fuego en el tórax, quien fue trasladada en condición crítica a un centro médico”, detalló la Benemérita.
De forma extraoficial trascendió una versión preliminar que señala que el atentado habría sido cometido por gatilleros que, en apariencia, ingresaron a una vivienda donde se realizaba una fiesta, al parecer, un baby shower, pero esto no ha sido confirmado por las autoridades.
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Una fotografía que circula en redes sociales muestra el cuerpo del hombre fallecido en la entrada de la casa y, detrás de este, se alcanzan a ver globos blancos y celestes, así como sillas plásticas, por lo que pareciera que en efecto se estaba llevando a cabo una celebración.
Otro detalle que trascendió de forma extraoficial es que la mujer que resultó lesionada podría estar embarazada. La Teja consultó a la Cruz Roja sobre este hecho e indicaron que están tratando de confirmar si la paciente en efecto está en estado de gestación.
De momento, las autoridades policiales no han dado a conocer la identidad de las víctimas ni una versión oficial de cómo habría ocurrido el ataque.