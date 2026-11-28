Oficiales de la Fuerza Pública sorprendieron a un extranjero que dentro de su carro llevaba un extraño arsenal, así como dosis de aparentes drogas.

De acuerdo con el Ministerio de Seguridad Pública, se trata de un estadounidense de apellido Simmons, quien tenía en su poder cuchillos, hachas y hasta un arco con 25 flechas.

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Otra situación que llamó la atención de las autoridades es que el extranjero también portaba una máscara, muy similar a la que usa el conocido asesino serial de las películas Viernes 13.

Todo esto le decomisaron al estadounidense. Foto MSP. (MSP/Todo esto le decomisaron al estadounidense. Foto MSP.)

El sujeto fue sorprendido por los uniformados durante un operativo realizado en Jacó de Garabito, Puntarenas, cuando estos le pidieron a Simmons que se detuviera para una revisión preliminar.

“Al realizar la intervención, observaron en el interior del automotor posible marihuana y cocaína, así como diversos objetos. Entre los artículos localizados figuran un arma menos letal, una vara policial tipo tonfa, dos cuchillas, un arco con 25 flechas, una máscara y dos hachas”, indicó Seguridad.

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Los policías procedieron con la aprehensión de Simmons, el decomiso de las armas y las aparentes drogas, para ponerlo a las órdenes de las autoridades judiciales correspondientes.

De acuerdo con los registros policiales, el hombre cuenta con dos partes por infracciones relacionadas con la tenencia y el consumo de drogas, uno por infracción a la Ley de Armas y Explosivos y otro por contravenciones contra las personas.