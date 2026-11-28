Con el corazón destrozado, así vivió una madre durante las últimas tres décadas, marcada por el asesinato de uno de sus hijos, quien fue víctima de una emboscada mientras trabajaba.

Su hijo se llamaba Carlos Enrique Murillo Guzmán, de 27 años, y fue víctima de un homicidio múltiple en el que también acabaron con la vida de tres hermanos de apellidos Seas Valverde, identificados como Olivier, de 32 años; Fernando, de 40 años; y Mario, de 34 años.

Los Seas Valverde eran tíos abuelos de Enrique; justamente por esa relación de parentesco había cercanía tanto familiar como laboral.

Lorena conserva una foto de su hermano Enrique del periódico cuando informaron de la tragedia hace 55 años. Foto: Reproducción La República/tomada de redes sociales (Reproducción La República/tomada de redes sociales/Reproducción La República/tomada de redes sociales)

Los cuatro hombres fueron víctimas de un ataque a balazos para robarles ¢10.360; suena a poco dinero, pero en la década de los 70 eso equivalía aproximadamente a poco más de ¢5 millones, según la conversión del índice de precios al consumidor (IPC), que permite comparar el poder adquisitivo de una cantidad de dinero entre diferentes años.

Dos hombres fueron quienes planearon la matanza de los tres hermanos y su sobrino el 19 de setiembre de 1971.

En 2026 se cumplieron cincuenta y cinco años y en Expediente LT retomamos este espantoso hecho que marcó a las familias de estos cuatro hombres, vecinos de San José.

10 mil colones equivalían a poco más de 5 millones de colones hace 55 años. (Cortesía/Foto: cortesía)

En La Teja conversamos con Lorena Murillo, hermana de Carlos Enrique. Ella tenía dos años cuando ocurrió el crimen de su ser querido, pero creció viendo cómo su mamá sufría todos los días por la ausencia del hijo mayor.

De su hermano solo conserva una foto de un periódico cuando informaban de su muerte y otra cuando él era bebé. Lo demás son los recuerdos de lo que le contó su mamá, los periódicos y hasta el expediente judicial de ese atroz hecho.

“Este dolor de mi hijo no se me pasará nunca”, esa frase sigue en la memoria de Lorena, quien la escuchó de su madre, quien cargó con ese sufrimiento hasta el día de su propia muerte.

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Los hermanos Seas pretendían comprar una piara de cerdos que era el negocio al que se dedicaban. Foto: Archivo GN (Canva/Canva)

Dos hombres planearon el homicidio múltiple

Dos hombres planearon la matanza para robarles lo que representaba una fortuna hace 55 años.

La tragedia ocurrió el domingo 19 de setiembre de 1971, en calle Pérez, en San Joaquín de Flores, Heredia.

Los hermanos Seas eran comerciantes de carne de cerdo y res, vecinos de barrio Luján, San José. Habían salido de sus casas para comprar unos cerdos.

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Los hermanos eran conocidos en ese negocio y acostumbraban a realizar compras de animales, por lo que aquella mañana no encontraron extraño que uno de ellos recibiera una llamada en la que le ofrecían un lote de cerdos.

La propuesta parecía un negocio más. Acordaron trasladarse para conocer los animales y, posteriormente, concretar la compra.

Los hermanos tenían previsto ir a Montecillos, en Alajuela, pero antes decidieron encontrarse con los dos sujetos que les habían ofrecido los cerdos.

En aquella salida también terminó involucrado Enrique. Él tenía el día libre, pero uno de sus tíos debía atender el examen de uno de sus hijos y no podía acompañarlos. Por eso le pidieron al joven que fuera con ellos. Enrique aceptó.

Los hermanos Seas recogieron a los dos hombres (supuestos vendedores de los cerdos) en el Paseo Colón, en San José y continuaron el recorrido en un jeep propiedad de uno de ellos.

Lo que no sabían era que aquella supuesta oportunidad de negocio había sido preparada para llevarlos hasta una emboscada.

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Dispararon contra los seis ocupantes del jeep

El periódico La República cubrió el homicidio múltiple y realizó una reconstrucción de cómo fueron atacadas las víctimas.

Los seis hombres viajaban en el vehículo. Dos de los hermanos iban en la cabina, mientras que el otro hermano y Enrique estaban en la parte trasera. Los dos hombres que les habían ofrecido los cerdos se ubicaron de manera cruzada.

Los tres hermanos y el sobrino viajaban en un jeep similar a este modelo, cuando los atacaron de muerte. Foto: Shutterstock (Shutterstock/Shutterstock)

Cuando llegaron a calle Pérez, los sospechosos hicieron una señal y comenzaron a disparar.

Los hermanos Seas murieron dentro del vehículo. Enrique, aunque estaba gravemente herido, logró salir corriendo y avanzó algunos metros antes de desplomarse.

La familiar recuerda un detalle especialmente doloroso: una persona encontró al joven todavía con vida y lo escuchó llamar a su mamá.

Quien lo encontró inicialmente creyó que había sido atropellado por el Jeep. Sin embargo, al acercarse al vehículo, descubrió los cuerpos de los otros tres hombres. De inmediato, buscó ayuda y avisó a las autoridades en un negocio cercano.

El homicidio múltiple ocurrió en calle Pérez, en San Joaquín de Flores, Heredia, hace 55 años, era una comunidad rural. (Raúl López/Cortesía)

La salida que había comenzado como una jornada de trabajo y una posible compra de cerdos terminó convertida en una de las mayores tragedias para aquella familia.

La muerte de los cuatro hombres no solo golpeó a sus hermanos y demás familiares. También dejó a esposas, madres y 13 hijos enfrentados a una ausencia que cambiaría sus vidas.

Únicos recuerdos que quedan

Se sabe que Enrique fue un buen hijo, amoroso, humilde y trabajador. También guarda una historia que la acompañó desde pequeña: su hermano la adoraba y le decía que era su “muñequita”.

Su mamá le contaba que el joven decía que ella ya hablaba. Cuando comenzó a expresarse con su voz de bebé, una de las preguntas que hacía era dónde estaba Enrique.

Todavía no comprendía que su hermano ya no volvería.

La familiar recuerda que la muerte de aquel joven marcó profundamente a su mamá. Enrique había sido su primer hijo y el sufrimiento por perderlo nunca desapareció.

En las reuniones familiares casi no se habla de aquella tragedia. Prefieren no revivir heridas que, según explican, nunca terminaron de sanar.

Un funeral que conmovió a muchas personas

Los hermanos Seas eran muy conocidos por su actividad comercial y la familia recuerda que su despedida fue multitudinaria.

El funeral se realizó en la Catedral Metropolitana. Por medio de altavoces se escuchaba la emblemática marcha fúnebre El duelo de la Patria, que resonó por el Parque Central, en el centro de San José, mientras numerosas personas llegaban para despedirlos.

En la Catedral Metropolitana en San José centro despidieron a las víctimas del homicidio múltiple. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La noticia también quedó registrada en los periódicos de la época. La República publicó fotografías de los sospechosos durante la reconstrucción judicial y hasta un gráfico que mostraba las posiciones que ocupaban los seis hombres dentro del Jeep cuando ocurrió la matanza.

El periódico La República informó en 1971 sobre la cruel matanza. Foto: Reproducción La República/tomada de redes sociales (Reproducción La República/tomada de redes sociales/Reproducción La República/tomada de redes sociales)

La familia considera que sí se hizo justicia

Según el recuerdo de la entrevistada, uno de los responsables fue recluido en la Penitenciaría Central, donde actualmente se encuentra el Museo de los Niños, mientras que el otro fue enviado a la isla San Lucas, que hace muchos años funcionó como una cárcel.

Más de cinco décadas después, algunos recuerdos permanecen en la memoria y en los documentos. “Un primo, hijo de uno de los hermanos asesinados, incluso empastó el expediente completo del homicidio”, recordó Lorena.

Ella concluyó diciendo que quisiera que las nuevas generaciones no olvidaran a los cuatro hombres y que comprendieran que detrás de un crimen siempre quedan personas que deben aprender a vivir con la ausencia.

“Si pudiera volver a hablar con ellos, les diría que siguen presentes en las oraciones de la familia y que nunca han dejado de recordarlos”, señaló.

A Enrique, particularmente, le recordaría que el amor de su mamá, de sus hermanos, de sus hijos y el suyo sigue vivo.

Aquel día dos hombres se llevaron cuatro vidas por dinero, pero dejaron un dolor que acompañó a una madre hasta el final de sus días.