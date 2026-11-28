El dueño de una casa en Turrialba notó que la puerta estaba abierta, por lo que decidió acercarse para comprobar si todo estaba bien con sus inquilinos. Sin embargo, al asomarse por una de las ventanas, descubrió una escena que lo dejó helado.

Dentro de la vivienda estaban los dos inquilinos, quienes habían sido ejecutados a balazos. Además, sus cuerpos se encontraban en avanzado estado de descomposición.

Esta es la versión preliminar que maneja el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) con relación al doble homicidio descubierto la tarde de este viernes dentro de una casa ubicada en el sector de Parcelas de la Flor, en Pilón de Tres Equis, Turrialba.

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En cuanto a las víctimas de este crimen, se trata de dos hombres apellidados Morales y Barboza, ambos de 28 años, cuyos cuerpos presentaban múltiples impactos de arma de fuego.

Las víctimas habrían sido asesinadas día y medio antes de ser encontradas. Foto Archivo.

“Los hechos se dan cuando el dueño de dicha propiedad habría observado que la vivienda que les alquilaba a los ahora fallecidos se encontraba con la puerta abierta, por lo que procede a acercarse para llamar a los inquilinos.

“Al no escucharlos se asomó por una de las ventanas y es ahí cuando ve dentro de la casa los cuerpos de los ahora fallecidos, por lo que da la alerta a las autoridades”, detalló el OIJ.

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Los agentes judiciales que atendieron la escena indicaron que en el sitio encontraron varios casquillos, prueba de que las víctimas fueron ejecutadas en ese lugar.

La Policía Judicial también indicó que, al momento de ser encontradas, las víctimas podrían tener cerca de día y medio de haber fallecido; esto según la revisión preliminar y el relato de testigos, quienes indicaron que día y medio antes escucharon varios balazos.

De momento, las autoridades no han determinado el móvil detrás del doble homicidio, pero por cómo ocurrieron los hechos no se descarta un presunto ajuste de cuentas.