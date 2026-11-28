El famoso criador de caballos que sería extraditado a Estados Unidos estaba tan orgulloso del éxito que había alcanzado que incluso habría pagado para que compusieran una canción en su honor, en la que se destacaban sus “humildes comienzos”.

Se trata de un tema de nombre “El Señor de los Caballos”, el cual es interpretado por el cantante Agustín Quezada Acevedo en honor al extraditable apellidado Barrantes Villalobos, alias Caballos.

El video de esa canción —un corrido mexicano, estilo musical muy gustado por los narcos para contar sus “hazañas”— se encuentra en YouTube y, en apariencia, fue grabado durante una especie de celebración hace cinco años.

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El corrido mexicano presenta a Caballos como hombre humilde que logró su sueño a punta de esfuerzo. (Captura de pa/Foto: captura de pantalla)

En dicho corrido, alias Caballos es presentado como un hombre de orígenes humildes que logró sus sueños con mucho esfuerzo.

“De un joven con sueños de ser muy grande, comenzó desde abajo a formar lo que soñó; de inicios y tropiezos fue muy duro, pero con perseverancia y con esfuerzo lo logró”.

Otra parte de la canción destaca que Barrantes supuestamente siempre fue un apasionado de los equinos.

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“Sus abuelos le enseñaron ser derecho y el gusto por los caballos desde niño él aprendió; la moneda la buscaba trabajando y a la par él fue estudiando hasta que un día se graduó”.

Barrantes es un reconocido y famoso criador de caballos. Foto Ascacopa. (redes/Barrantes es un reconocido y famoso criador de caballos. Foto Ascacopa.)

El cantante también menciona en el corrido que el criadero de Barrantes es muy conocido en México y por los “gringos”.

En el video aparece un hombre montando un fino caballo de paso, pero como lleva puesta una mascarilla se desconoce si se trata del mismo Caballos.

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Barrantes fue detenido este jueves a solicitud del gobierno de los Estados Unidos para ser extraditado a ese país, pues figura como sospechoso de delitos relacionados con tráfico internacional de drogas.

De acuerdo con las autoridades, Caballos, en apariencia, trabajaba con el Cartel de Sinaloa y gozaba de la confianza de altos mandos de ese grupo criminal.