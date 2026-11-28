Uno de los imputados por el asesinato de los primos Carlos Alberto Barboza Chacón, de 32 años, y Jorge Humberto Barboza Abarca, de 33, aseguró que el dueño del bar Dude’s, Jean Franco Segura Gómez, le entregó un cuchillo y le pidió que atacara a las víctimas.

Así lo declaró Erick Rodríguez Pastrán, alias Cali, quien declaró la tarde de este viernes 27 de noviembre durante el juicio que se desarrolla en el Tribunal Penal de Heredia.

“En un momento Jean Franco llegó y dijo: ‘el que está conmigo, está conmigo y el que está en contra está en contra y el que está en contra lo voy a matar también’. Entonces él se me acerca con el cuchillo. Yo no quería hacer nada y él viene y me hace: ‘tome mae, dele a esos maes, imagínese que era alguien que le había hecho algo. Yo estaba asustado, realmente no sabía qué hacer”, relató.

El imputado aseguró que tomó el arma blanca y se acercó a los cuerpos, que, según dijo, ya estaban desangrándose.

“Yo lo que hice fue tomar el cuchillo y ya, los dos cuerpos estaban desangrándose, me acerqué y traté de pegarle a la espalda con el cuchillo (no dijo a cuál de los dos primos), traté de pegarle con el cuchillo y del miedo que tenía de los nervios se me resbaló y hasta me corté, donde me corté, solté el cuchillo, que sentía caliente, de hecho, de los dedos se me abrieron, no los podía cerrar ni nada”, manifestó.

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Carlos Alberto Barboza Chacón, de 32 años, y Jorge Humberto Barboza Abarca, de 33, fueron asesinados en el bar Dude’s. (Archivo /Archivo LN)

Rodríguez contó que después se fue al baño para lavarse las manos. Allí, según su versión, se encontró con otros dos imputados, de nombres Pablo y Nelson, quienes estaban discutiendo y manifestaban que querían irse.

También aseguró que, al salir del baño, vio a Jean Franco patear los cuerpos de los primos. Según su relato, el dueño del bar se resbaló y cayó sobre uno de ellos, situación que después tomó con humor.

“Después de que se cayó, él solamente hacía chistes sobre lo que estaba pasando. Estaba con un vaso de alcohol en la mano y estaba tomando y haciendo chistes. Yo solamente caminaba por ahí, no sabía qué hacer, estaba pensando en que quería irme”, declaró.

El imputado agregó que posteriormente llevaron galones de cloro y desinfectante, que vaciaron sobre los cuerpos.

Las declaraciones fueron escuchadas por Jean Franco Segura, quien también figura como imputado en el caso y se encontraba en la misma sala junto con los demás acusados. El medio CRHoy grabó el testimonio durante la audiencia.

El crimen de los primos

Las víctimas fueron encontradas sin vida el 12 de febrero de 2025, dentro de una fosa en el sótano del bar Dude’s, en Heredia.

Ambos habían sido asesinados entre la noche del 6 y la madrugada del 7 de febrero de ese año, dentro del establecimiento.

Por este caso figura como imputado Jean Franco Segura Gómez, dueño del bar, junto con otras personas.