Una contundente frase lanzada contra el Gobierno por el famoso criador de caballos, que sería extraditado a Estados Unidos, no pasó inadvertida para un experto en seguridad, quien analizó el mensaje y señaló el inquietante significado que podría esconder.

Para Gustavo Mata, exministro de Seguridad y experto en esa área, esa frase dicha este jueves por el extraditable apellidado Barrantes Villalobos, alias Caballos, dejaría entrever lo que vendría para el futuro del país.

“Me parece que es una frase muy fuerte, me parece que es una frase denunciativa hacia las autoridades de turno.

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Alias Caballos fue llevado a su propiedad para que presenciara el allanamiento. (Alonso Tenorio/Atenorio)

“Esta frase encierra datos importantes de lo que podría venir en un futuro muy cercano; lógicamente, esto va en pro de la seguridad que este país está buscando, porque ahora más que nunca el crimen organizado tomó nuestro país”, destacó Mata.

Según Mata, esta expresión, dicha por Caballos, podría sugerir que existe filtración del narcotráfico en distintos entes de gobierno, situación que ya se ha denunciado.

En cuanto a si esa frase puede dar pie a una investigación, Mata señaló, en su carácter profesional, que ya las autoridades judiciales mantienen pesquisas abiertas en esa línea.

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Barrantes era propietario de varios vehículos de alta gama. (Alonso Tenorio/Atenorio)

“Ya las autoridades están con investigaciones en trámite importantes; prontamente, yo sé que nos van a dar sorpresas de próximos funcionarios detenidos y va a seguir la lista de estos narcos invisibles que se esconden detrás de esas coberturas de empresarios”.

El exministro de Seguridad explicó que personas con un perfil como el de Caballos suelen buscar una negociación cuando llegan ante los tribunales, con el objetivo de evitar una condena más severa.

En ese escenario, si el extraditable realmente cuenta con información que vincule al Gobierno con actividades de narcotráfico, ese podría ser el momento en que decida revelar algún dato, según la interpretación del exjerarca.